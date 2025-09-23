В Домодедове начались первые работы по реабилитации русла реки Гнилуша

В микрорайонах Авиационный и Востряково Домодедова началась очистка реки Гнилуша. Это только начало большого проекта, рассчитанного до 2028 года, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«На первом этапе — 3100 метров русла. Работы серьезные: убираем донные отложения и мусор, очищаем упавшие деревья, укрепляем берега. Все это поможет реке дальше самоочищаться и поддерживать экологическое равновесие в этом районе», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Подготовка к проекту требовала тщательного планирования и оценки состояния реки. Специалисты провели исследования, оценив качества воды и биоразнообразие. Важно, чтобы реабилитация прошла без ущерба для экосистемы. В ходе работ также будет внедрено современное оборудование для мониторинга состояния воды и экологии.

Первый этап планируется завершить в ноябре 2025 года, после чего начнется реализация следующих этапов, которые включают в себя восстановление природного ландшафта. Реализация проекта принесет не только экологическую пользу, но и улучшит качество жизни местных жителей за счет создания комфортных условий для отдыха у воды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.