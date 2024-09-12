В Доме ученых объяснили выступление барда Никитина, поддерживающего Украину

Исполняющий обязанности директора Дома ученых Пущинского научного центра РАН Людмила Карсакова объяснила, почему на сцену государственного учреждения с концертом вышел бард Сергей Никитин, который агитировал за сбор средств в поддержку Украины, сообщает ИА Регнум .

Никитин известен исполнением композиций «Александра, Александра» и «Я спросил у ясеня». Карсакова отметила, что в Доме ученых никто не знал о якобы сборе средств в поддержку Киева. Более того, она считает, что ничего предосудительного в выступлении барда нет.

«А что в этом такого? Он не иноагент. Нигде запретов на него нет. Официально он гражданин Российской Федерации, ИП. Он имеет право давать концерты», — заявила Карсакова.

Несколько концертов бардов Сергея и Татьяны Никитиной отменили после появления информации, что они агитировали за сбор средств для антироссийской организации писателя Бориса Акунина*. Артисты открестились от этих слухов и заявили, что не имеют никакого отношения к сбору денег для Украины.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов и реестр иноагентов в РФ.