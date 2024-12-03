В ДК «Собеседник» в Чехове прошел мастер-класс «Твоя безопасность в твоих руках»

В Доме культуры «Собеседник» в Чехове состоялся мастер-класс под названием «Твоя безопасность в твоих руках», призванный повысить уровень осведомленности детей о безопасном поведении в условиях осенне-зимнего периода, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В эти месяцы, когда световой день значительно сокращается, юные участники мастер-класса сталкиваются с необходимостью перемещения в темное время суток, что представляет собой особую угрозу для их безопасности.

В ходе мероприятия дети своими руками изготавливали брелки из светоотражающей ленты. Этот творческий процесс не только развил их моторику, но и подарил важный аксессуар, способствующий повышению видимости на дороге. Кроме того, участникам были предложены обсудить и вспомнить основные правила поведения в общественных местах, на проезжей части, в транспорте и у водоемов.

Специалисты, проводившие мастер-класс, акцентировали внимание на том, что правильные действия в различных ситуациях могут существенно снизить риск несчастных случаев и повысить личную безопасность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.