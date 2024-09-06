В Звездном городке стартовали муниципальные выборы в совет депутатов

Дом космонавтов и другие пункты открыли свои двери для всех желающих принять участие в выборах. Глава Звездного городка Евгений Баришевский сообщил, что в рамках контроля за ходом голосования, посетил участок и провел мониторинг, убедившись в организованности и прозрачности избирательного процесса.

«Начался очень важный период для жителей Звездного городка. Каждый голос имеет значение, ведь от выбора нового состава Совета депутатов зависит будущее нашего уникального городского округа. Перед нами стоит ответственная задача — выбрать тех, кто будет учитывать интересы жителей, решать насущные проблемы и работать на благо развития и процветания Звездного городка. Напоминаю, что принять участие на выборах можно с 6 по 8 сентября, участки открыты с 8:00 до 20:00. Проголосовать можно как на участке, так и через ДЭГ, если вы были зарегистрированы заранее», — поделился Евгений Баришевский.

Данное событие является ярким выражением гражданской позиции в Звёздном городке. Своим голосом, жители повлияют на развитие своего городского округа, выбрав кандидатов, которые будут защищать их интересы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.