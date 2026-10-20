В Долгопрудном завершили комплексное благоустройство шести дворов

Шесть дворовых территорий у 14 многоквартирных домов в Долгопрудном обновили за лето 2026 года по губернаторской программе комплексного благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общая площадь благоустроенных территорий составила 41 975,5 кв. м. Во дворах отремонтировали проезды, тротуары и входные группы, создали 80 дополнительных парковочных мест, заменили лавочки и урны.

Работы выполнили по следующим адресам: — улица Молодежная, дома 8 и 10; — улица Академика Лаврентьева, дома 23, 25, 27 и 29; — Новый бульвар, дом 22; — Институтский переулок, дом 6; — Лихачевский проспект, дом 74, корпус 2; — Лихачевский проспект, дом 70, корпуса 2, 3 и 4, дом 68, корпуса 4 и 5.

Программа комплексного благоустройства дворов предусматривает один или несколько видов работ: ремонт и обустройство асфальтового покрытия, создание парковок и пешеходных дорожек, замену и модернизацию детских игровых площадок.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.