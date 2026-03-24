В Долгопрудном утвердили план «Месяца чистоты и порядка»

Подготовку к проведению «Месяца чистоты и порядка» обсудили 24 марта на оперативном совещании в Долгопрудном. Власти округа определяют территории для субботников и формируют программу сопутствующих мероприятий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Долгопрудного Олег Сотник провел оперативное совещание с заместителями и руководителями профильных предприятий и организаций. Основной темой стала организация «Месяца чистоты и порядка». В округе уже началась уборка территорий от мусора, накопившегося за зиму.

Глава подчеркнул, что к работам традиционно подключатся предприятия, образовательные и культурные учреждения, дорожные службы, структуры сферы безопасности и жители. Первый заместитель главы Павел Нуштаев сообщил, что перечень территорий для субботников согласуют до 27 марта.

В рамках месячника профильные службы проверят уличное освещение и архитектурную подсветку зданий, а также состояние строительных площадок. Планируется восстановить нарушенное благоустройство, ликвидировать несанкционированные свалки, обновить дорожную разметку и выполнить другие работы.

Заместитель главы Людмила Иванова представила программу дворовых праздников, которые пройдут с 4 по 25 апреля. В завершение совещания директор ЕДДС округа Александр Кулемин доложил об оперативной обстановке за неделю. Он сообщил, что зафиксировано одно возгорание в жилом помещении, которое ликвидировали до прибытия пожарных, и два ДТП. Большинство обращений жителей касалось нарушений правил парковки, режима тишины и других конфликтных ситуаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.