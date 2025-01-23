В Долгопрудном ректор МФТИ и сотрудники института сдадут ЕГЭ по физике

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, выступающий за введение обязательного ЕГЭ по физике для поступления на инженерные направления, зарегистрировался для участия в экзамене. Об этом сообщает пресс-служба администрации Долгопрудного.

Вместе с ректором сдавать ЕГЭ будут более 20 сотрудников Физтеха, включая заведующих кафедрами и преподавателей.

«Средний результат ЕГЭ по физике у поступающих в МФТИ из года в год превышает 95 баллов. Цель нашего участия — показать, что физика — это базис инженерных наук, а значит, и всех новых технологий. Изучение физики дает мощный буст для построения карьеры в высокотехнологичных отраслях индустрии. Мы рассчитываем, что к нашему эксперименту присоединятся преподаватели и сотрудники других технических вузов страны, чтобы личным примером привлечь школьников», — сообщил Дмитрий Ливанов.

С 2026 года ЕГЭ по физике станет обязательным для всех абитуриентов, планирующих поступление на инженерные специальности. Это решение закреплено в правительственном плане по улучшению качества естественнонаучного образования до 2030 года. Инициатива активно поддерживается техническими вузами, включая МФТИ.

Ранее мы рассказывали, что сотрудники МФТИ в качестве эксперимента протестировали генеративную нейросеть в решении задач ЕГЭ по физике. По итоговым результатам искусственный интеллект не дотянул до успешного абитуриента МФТИ и получил менее 85 баллов — ниже проходного барьера для Физтеха. То есть, нейросеть не смогла бы поступить в МФТИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.