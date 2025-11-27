В Долгопрудном прошло торжественное мероприятие в честь Дня матери

30 ноября в России будет отмечаться самый нежный и трогательный праздник осени — День матери. И это еще один повод, чтобы сказать мамам о нашей любви. А в Долгопрудном теплые слова прозвучали уже сегодня, 27 ноября. В преддверии праздника в театре «Город» прошло мероприятие, посвященное Дню матери, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На торжество были приглашены жительницы города: мамы, активистки, сотрудницы городских предприятий и организаций. Особенное внимание на празднике — многодетным матерям, мамам и женам участников спецоперации.

«Мама — это жизнь, семейный очаг, это самый близкий и родной человек. Но мама — это еще и самая тяжелая профессия на земле. Сегодня мамам стало еще тяжелее. Их дети — наши солдаты — в зоне специальной военной операции выполняют свой долг. Дома их ждут, волнуются и переживают. И, конечно, в этот праздник я желаю, чтобы ваши мужья, дети вернулись живыми и здоровыми. С праздником от всей души!» — обратился к героиням праздника глава г. о. Долгопрудный Олег Сотник.

Поздравили женщин и другие почетные гости мероприятия.

41 жительнице Долгопрудного были вручены Благодарственные письма, подарки и цветы.

В знак уважения к очаровательным дамам актеры театра «Город» подарили зрительницам душевные музыкальные номера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.