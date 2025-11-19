В Долгопрудном прошло масштабное экологическое мероприятие

Среди почетных гостей — заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Антон Попов, другие официальные лица.

«Экология начинается с каждого. И только вместе мы сможем добиться высокого уровня экологической культуры. Будущее страны зависит от нас! Сегодня хочется отметить лидеров и наградить лучших специалистов в отрасли переработки», — сказал Антон Попов.

За эффективное исполнения должностных обязанностей, добросовестный труд награды вручили специалистам региональных операторов, сотрудникам предприятий комплекса переработки сырья.

Для гостей в ДК «Вперед» была подготовлена интересная выставка — презентация предприятий, работающих в перерабатывающей отрасли.

Среди участников мероприятия было много школьников, которые уже знакомы с принципом раздельного сбора мусора.

«Часто люди выбрасывают ненужные вещи, даже не задумываясь о последствиях. Но каждый пластиковый стаканчик или картонная упаковка могут обрести вторую жизнь благодаря переработке», — отметили долгопрудненские школьники.

Сегодняшнее экологическое мероприятие в Долгопрудном показало, что общими усилиями мы не только заботимся об экологии, но прямо здесь и сейчас определяем наше будущее. Которое зависит от нас.

