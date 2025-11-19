В Долгопрудном прошло масштабное экологическое мероприятие
Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
В Дубне прошло масштабное мероприятие «День вторичной переработки», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Среди почетных гостей — заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Антон Попов, другие официальные лица.
«Экология начинается с каждого. И только вместе мы сможем добиться высокого уровня экологической культуры. Будущее страны зависит от нас! Сегодня хочется отметить лидеров и наградить лучших специалистов в отрасли переработки», — сказал Антон Попов.
За эффективное исполнения должностных обязанностей, добросовестный труд награды вручили специалистам региональных операторов, сотрудникам предприятий комплекса переработки сырья.
Для гостей в ДК «Вперед» была подготовлена интересная выставка — презентация предприятий, работающих в перерабатывающей отрасли.
Среди участников мероприятия было много школьников, которые уже знакомы с принципом раздельного сбора мусора.
«Часто люди выбрасывают ненужные вещи, даже не задумываясь о последствиях. Но каждый пластиковый стаканчик или картонная упаковка могут обрести вторую жизнь благодаря переработке», — отметили долгопрудненские школьники.
Сегодняшнее экологическое мероприятие в Долгопрудном показало, что общими усилиями мы не только заботимся об экологии, но прямо здесь и сейчас определяем наше будущее. Которое зависит от нас.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.
«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.