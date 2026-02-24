В Долгопрудном обсудили развитие школьного спорта и безопасность

Глава Долгопрудного Олег Сотник провел очередное оперативное совещание с сотрудниками администрации и представителями профильных предприятий и организаций. Ключевыми темами стали развитие школьного спорта и повышение эффективности системы видеонаблюдения в округе.

Заместитель главы округа Светлана Курсова сообщила, что Долгопрудный присоединился к «Единой Школьной Лиге» осенью 2025 года. С этого времени школьные команды приняли участие в турнирах по футзалу, шахматам, баскетболу 3х3 и волейболу. Недавно завершились шахматные матчи, а 4 марта пройдут финальные игры по волейболу. Победители представят округ на региональном этапе соревнований.

Заместитель главы округа Алексей Новиченко доложил о реализации программы «Безопасный регион». Олег Сотник подчеркнул необходимость более эффективно использовать камеры видеонаблюдения для фиксации нарушений и обеспечения безопасности жителей. В завершение директор ЕДДС Долгопрудного Александр Кулемин представил информацию об оперативной обстановке за прошедшую неделю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.