В Долгопрудном 18 апреля пройдет семейный фестиваль-субботник

сегодня в 15:42

Семейный фестиваль-субботник «Добрый Долгопрудный» пройдет 18 апреля с 12:00 до 17:00 в Центральном парке Победы. Гостей ждут посадка Аллеи добра, мастер-классы, концерт и тематические площадки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

АНО «Долгопрудный рядом» при поддержке администрации Долгопрудного и благотворительного фонда «Планета поддержки» приглашает жителей округа на необычный семейный праздник.

Мероприятие пройдет в формате фестиваля-субботника и объединит полезную общественную инициативу с культурной программой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.