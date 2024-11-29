В Долгопрудном 1 декабря стартует прием заявок на конкурс новогоднего оформления
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный
Ежегодно в Долгопрудном проводится конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных жилых домов, дворов, частных домовладений и прилегающих территорий. Прием заявок начинается уже 1 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Принять участие в конкурсе могут предприятия и организации всех форм собственности, а также жители Долгопрудного. Всего предусмотрено 8 номинаций.
Украсить в новогодней тематике можно фасады зданий и прилегающие территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных жилых домов, а также дворы, подъезды, частные домовладения и их прилегающие территории. Оформление должно быть выполнено с обязательным применением иллюминации.
Заявки на конкурс принимаются с 1 декабря 2024 года по 15 января 2025 года.
Подробнее об условиях конкурса, номинациях и подаче заявок — по ссылке.
Общий призовой фонд творческого состязания составляет 605 тыс. рублей.
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