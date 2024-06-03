В ДНР осудят французского наемника, воевавшего на стороне Украины

Его судят по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). До этого Хьюго Джулиана объявили в международный розыск.

Следователи утверждают, что с 2022 по 2024 год наемник служил механиком-водителем разведывательного отделения механизированной бригады ВСУ. За участие в боевых действиях он получил вознаграждение эквивалентное 900 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что итальянский наемник Бенджамин Джорджо Галли принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ под флагом «Правого сектора»*. В соцсетях 27-летнего мужчины нашли фотографию с рюкзаком, на котором закреплен шеврон террористов и эмблема интернационального легиона ВСУ.

*запрещенная в РФ экстремистская организация.