В ДНР было доставлено 95 единиц специальной техники для работы с ТКО

За последние два года в Донецкую Народную Республику было доставлено 95 единиц специальной техники для работы с твердыми коммунальными отходами, а также 7226 контейнеров и бункеров, предоставленных Российским экологическим оператором безвозмездно в период 2023–2024 годов, передает пресс-служба РЭО.

«С момента начала программы в ДНР поступило 95 мусоровозов и 7226 контейнеров от РЭО. Все эти средства используются на благо Республики. Таким образом, РЭО содействует регионам в удовлетворении их потребностей в специальной технике и контейнерах с 2023 года в рамках стратегического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, что утверждено постановлением Правительства России», — отметил Денис Буцаев, глава РЭО.

Полностью переданное оборудование эксплуатируется региональным оператором ГУП «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ», начавшим функционирование на всей территории ДНР с 1 июля 2024 года.

Оператор открыл 7 филиалов в ДНР. За первые полгода работы было вывезено примерно 343 тысячи тонн отходов. Большая часть оборудования, обеспеченного РЭО, задействована в Донецке, а 37 единиц распределены по 13 муниципальным округам. Контейнеры и бункеры расставлены в 18 городах и районах.

«Регионы постепенно переходят на российские стандарты управления ТКО, и региональный оператор ГУП „ДОНСНАБКОМПЛЕКТ“ уже полгода действует в ДНР. Передача и обновление парка техники и контейнеров способствует улучшению экосистемы и качества услуг, предотвращая перебои в вывозе отходов», — сообщил Евгений Карелов, заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре.

В связи с дополнительной потребностью ДНР в спецтехнике и контейнерах, в декабре 2024 года утверждены дорожные карты по обеспечению транспортом и площадками.

В 2022 году РЭО передал аналогичное оборудование администрации Мариуполя.