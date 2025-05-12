В Днепропетровской области мужчина выстрелил в сотрудника военкомата

Житель города Никополь Днепропетровской области на Украине выстрелил в сотрудника военкомата. Причиной стал конфликт, который произошел во время проверки военно-учетных документов, сообщает РИА Новости .

По информации регионального отделения нацполиции, у 34-летнего мужчины возник словесный конфликт с представителями ТЦК (территориального центра комплектования, — прим. ред.), после чего он достал оружие и выстрелил в сторону военнослужащего, после чего скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел в субботу. В результате стрельбы никто не пострадал. Стрелявшего задержали, у него изъяли оружие с патронами.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.