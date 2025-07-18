В Дмитровском участковом лесничестве идут работы по уборке неликвидной древесины

В 43-м квартале Дмитровского участкового лесничества, расположенном недалеко от деревни Ближнево, ведутся работы по очистке территории от неликвидной древесины. Мероприятия проводятся силами специалистов Дмитровского филиала ГАУ МО «Мособллес» в рамках комплексной программы по оздоровлению подмосковных лесов.

На данный момент работы выполнены на площади 1,8 га из запланированных 16,5 га. Неликвидная древесина, поврежденная гниением или другими природными факторами, не пригодна для промышленного использования, однако ее своевременное удаление помогает предотвратить распространение болезней и вредителей, что в конечном итоге улучшает экологическое состояние леса.

«Эти меры направлены на поддержание биологического баланса, снижение пожароопасности и создание благоприятных условий для восстановления лесного фонда», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Всего в 2025 году на территории лесного фонда Дмитровского лесничества Московской области запланирован комплекс мероприятий по санитарной обработке и оздоровлению лесов. В рамках этих работ предусмотрены:

Сплошная санитарная рубка на общей площади 14,2 га;

Выборочная санитарная рубка на площади 40,7 га;

Уборка неликвидной древесины на 307,257 га;

Рубка аварийных деревьев в количестве 133 шт.

В границах Дмитровского муниципального округа Московской области в этом же году будут проведены:

Сплошная санитарная рубка на 10,1 га;

Выборочная санитарная рубка на 12,5 га;

Уборка неликвидной древесины на 88,9 га;

Рубка аварийных деревьев — 21 шт.

«В первую очередь работы будут проводиться вдоль автомагистралей, дорог и вблизи населенных пунктов. Основная цель — улучшение санитарного состояния лесного массива», — отметил исполняющий обязанности директора филиала-лесничего Виктор Семеняченко.

Проведение подобных мероприятий способствует поддержанию биологического баланса в лесах Подмосковья и создает более благоприятные условия для роста здоровых деревьев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.

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