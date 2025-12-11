В Дмитровском округе в 2026 году благоустроят 17 народных троп и 23 двора

В 2026 году в Дмитровском округе планируют обустроить 17 народных троп и провести комплексное благоустройство 23 дворовых территорий, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

10 декабря в администрации Дмитровского округа прошел очередной «Час благоустройства» под руководством главы округа Михаила Шувалова. На встрече обсудили итоги и планы по развитию общественных пространств и дворов.

Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства Алексей Гладков рассказал о реализации программы «Светлый город». В этом году установили новые светодиодные светильники и модернизировали 17 км линий уличного освещения. Работы завершаются, а в следующем году модернизация продолжится.

Директор МКУ «ЖКХ и благоустройство» Дмитрий Завалишин сообщил, что в 2023 году комплексное благоустройство провели на 18 дворовых территориях. В дворах появились новые парковки, тротуары, зоны отдыха и современное освещение. В 2026 году работы запланированы на 23 адресах, включая Дмитров, Новосиньково, Некрасовское и Внуково.

Михаил Шувалов подчеркнул важность встреч с жителями перед началом работ, чтобы учесть их пожелания и сделать дворы максимально удобными.

В рамках региональной программы по обустройству народных троп в этом году работы провели на 14 участках общей протяженностью 1 км. В 2026 году планируется благоустроить еще 17 народных троп.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.