В Дмитровском округе предложат более 500 рабочих мест на ярмарке трудоустройства
Фото - © Кадровый центр Подмосковья
6 февраля с 12:00 до 16:00 в конференц-зале Дмитровской торгово-промышленной палаты можно будет ознакомиться с актуальными предложениями на рынке труда от кадрового центра Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Мероприятие будет полезным для соискателей, старшеклассников, выпускников и студентов ВУЗов и ССУЗов. Участники смогут задать вопросы о вакансиях и получить полезные советы по трудоустройству», — отметил заместитель главы Дмитровского округа Сергей Матреничев.
На ярмарке будут представлены более 550 вакансий от 13 работодателей, среди которых:
- ПАО «Московское речное пароходство»;
- ООО «Дмитровский мебельный комбинат»;
- ООО «Дымовское колбасное производство»;
- ООО «Дмитровский завод гибкой упаковки»;
- АО «Дмитровский молочный завод»;
- ФГУП «НАМИ» и другие.
Что еще ждет посетителей:
- Консультации специалистов Кадрового центра Подмосковья;
- Информация о профориентации и бесплатном обучении;
- Возможность записаться на онлайн-тренинги;
- Консультации по получению единовременной выплаты на открытие собственного дела;
- Тренинг «Soft skills» («Мягкие навыки») от профессиональных коучей.
Место проведения: г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 1а.
Мероприятие организовано при поддержке администрации Дмитровского муниципального округа и Дмитровской торгово-промышленной палаты.
Возрастные ограничения: 16+.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.
«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.