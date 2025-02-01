В Дмитровском округе предложат более 500 рабочих мест на ярмарке трудоустройства

6 февраля с 12:00 до 16:00 в конференц-зале Дмитровской торгово-промышленной палаты можно будет ознакомиться с актуальными предложениями на рынке труда от кадрового центра Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мероприятие будет полезным для соискателей, старшеклассников, выпускников и студентов ВУЗов и ССУЗов. Участники смогут задать вопросы о вакансиях и получить полезные советы по трудоустройству», — отметил заместитель главы Дмитровского округа Сергей Матреничев.

На ярмарке будут представлены более 550 вакансий от 13 работодателей, среди которых:

ПАО «Московское речное пароходство»;

ООО «Дмитровский мебельный комбинат»;

ООО «Дымовское колбасное производство»;

ООО «Дмитровский завод гибкой упаковки»;

АО «Дмитровский молочный завод»;

ФГУП «НАМИ» и другие.

Что еще ждет посетителей:

Консультации специалистов Кадрового центра Подмосковья;

Информация о профориентации и бесплатном обучении;

Возможность записаться на онлайн-тренинги;

Консультации по получению единовременной выплаты на открытие собственного дела;

Тренинг «Soft skills» («Мягкие навыки») от профессиональных коучей.

Место проведения: г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 1а.

Мероприятие организовано при поддержке администрации Дмитровского муниципального округа и Дмитровской торгово-промышленной палаты.

Возрастные ограничения: 16+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.