В Дмитровском округе начнут работать 30 молодых педагогов в 2024 году

Начальник управления образования администрации Дмитровского городского округа Татьяна Малинникова встретилась с молодыми педагогами-выпускниками вузов, которые пришли работать в школы и сады округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Дмитровский городской округ в этом году ставит новый рекорд по Подмосковью: к нам возвращаются после обучения в вузах сразу 30 молодых педагогов! Вы все — выпускники наших же школ, кто осознанно выбрал своей будущей профессией педагогику, служение детям», — отметила Татьяна Малинникова.

Среди молодых педагогов — учителя начальных классов, «предметники» по-английскому, истории, биологии, физике, инструкторы по физической культуре. Все они обучались по целевому набору: муниципалитет дает выпускнику школы, решившему стать педагогом, ходатайство об обеспечении в будущем дипломированного выпускника вуза работой.

Приглашенные на встречу с руководителем образования округом молодые педагоги немного рассказали о себе, признались, что немного волнуются перед 1 сентября, но в целом уверены, что все получится, тем более что рядом будут опытные наставники из педагогов тех школ и садов, куда они трудоустроились.

«Будьте активными, любите детей, помогайте каждому из своих учеников раскрыться. И помните, что профессия педагога дает отсроченный результат, который можно увидеть только через несколько лет, когда ваши ученики вырастут, войдут во взрослую жизнь», — сказала Малинникова.

Также она посоветовала коллегам участвовать в конкурсах профессионального мастерства для молодых педагогов, постоянно развиваться, учиться, расширять свои знания. Ведь это все будет служить только во благо детям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.