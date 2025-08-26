В Дмитровском округе юные туристы отработали навыки спасения на воде

На Синьковской плотине в Дмитровском округе прошел мастер-класс по безопасности на воде для воспитанников туристического клуба «Горизонт» (Синьковская СОШ № 2). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе практического занятия ребята ознакомились с современными спасательными средствами, их назначением и правилами применения. Юные туристы получили бесценный опыт: они учились правильно раскладывать спасательные веревки, осваивали технику броска конца Александрова и спасательного круга в условную зону чрезвычайной ситуации на воде.

Проведенный мастер-класс — это лишь первый этап в программе подготовки. В дальнейшем планируется проведение цикла регулярных тренировок, направленных на закрепление полученных навыков и отработку действий в различных нештатных ситуациях.

«Подобные уроки бесценны. Уверен, эти навыки помогут ребятам не только в походах, но и в жизни, воспитают ответственность за себя и окружающих и готовность прийти на помощь тому, кто в беде», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Школьный туристский клуб «Горизонт» регулярно демонстрирует высокие результаты на муниципальных и региональных соревнованиях. В прошлом году клуб удостоился гранта в рамках конкурса «Индекс мечтателя» от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.