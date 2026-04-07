В Дмитровском округе 11 апреля пройдет фестиваль ко Дню космонавтики

Фестиваль «Космических чудес» состоится 11 апреля в парках Дмитровского муниципального округа. Праздничные мероприятия ко Дню космонавтики пройдут с 11:00 до 13:00 в парке имени И. А. Лямина и парке «Сосновый бор», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Областное мероприятие объединит жителей и гостей округа на двух площадках. Для посетителей подготовили интерактивные зоны, творческие мастер-классы и игровые программы для детей и взрослых.

С 11:00 начнут работать тематические площадки. Под руководством аниматоров участники смогут изготовить космические поделки и сувениры. Юных гостей ждут эстафеты, викторины о Вселенной и первом полете человека в космос, а также спортивные «космические» старты.

«Учреждения культуры всегда с душой готовят программы для выходных, чтобы и жители, и гости были активными участниками мероприятий. Этот фестиваль — хороший повод отвлечься от будней, улыбнуться и вместе узнать что-то новое. Ждем всех в парках с хорошим настроением!» — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Вход на все площадки свободный. С подробной афишей можно ознакомиться на официальных страницах парков и в социальных сетях администрации округа. Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.