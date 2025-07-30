В Дмитровском лесничестве убрали 104 аварийных дерева с начала года

В Дмитровском филиале ГАУ МО «Мособллес» продолжаются работы по рубке аварийных деревьев. На данный момент убрано 104 дерева из 175 запланированных. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Работы проходят в:

городском округе Мытищи:

Марфинское лесничество — 78 деревьев;

Лобненское лесничество — 8 деревьев.

Дмитровском муниципальном округе:

Гришинское лесничество — 13 деревьев;

Деденевское лесничество — 5 деревьев.

В ближайшее время рубка аварийных деревьев пройдет также в Учинском, Пироговском, Вербилковском, Орудьевском, Дмитровском и Тишковском участковых лесничествах.

Цель работ — улучшение санитарного состояния лесов, предотвращение угрозы для жизни и здоровья людей, а также снижение риска повреждения имущества.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.