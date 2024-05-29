В Дмитрове сотрудники полиции провели со школьниками профилактические беседы

Сотрудники Госавтоинспекции и УМВД России по Дмитровскому городскому округу совместно с сотрудниками транспортной полиции в рамках акции «Дорога без опасности» провели профилактические беседы с учащимися местных школ, передает пресс-служба администрации городского округа.

Госавтоинспекторы привели статистику по травматизму на железной дороге с участием несовершеннолетних. Напомнили о том, что для перехода через железнодорожные пути необходимо пользоваться пешеходными мостами, настилами и переездами. Обратили внимание, что нельзя ходить по путям в неустановленных местах, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши вагонов.

Автоинспекторы разъяснили молодым людям, какой категории и с какого возраста можно получить водительское удостоверение на мототранспорт. Напомнили о важности защитной экипировки при передвижении на данном транспорте. Поговорили об особенностях перевозки пассажиров и о местах, предназначенных для катания на питбайках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.