В Дмитрове проводятся бесплатные тренинги с психологом для подростков

Арт-терапия становится все более популярной благодаря своим эффективным техникам, помогающим людям находить гармонию и справляться с жизненными трудностями. Психолог Дарья Тармаева приглашает подростков в молодежный центр «квАРТал» на уникальное мероприятие, посвященное методике «коробка ресурсов», сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

Данная методика поможет молодому поколению в поиске внутренних ресурсов, необходимых для достижения жизненного баланса и поддержки в процессе саморазвития. Участники смогут выявить свои сильные стороны и глубже познать себя.

На завершающем этапе мероприятия участники будут работать над созданием своей «коробки ресурсов». Декорирование коробки станет творческим процессом и важной частью арт-терапии, позволяющей на позитивной ноте завершить упражнение и немного порелаксировать.

«Молодежные центры в Дмитровском округе пользуются популярностью у молодых людей. Арт-терапия с психологом позволяет выразить свои эмоции и переживания через творчество, что может быть очень полезно для эмоционального разрядки и самовыражения», — отметила заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.

Мероприятие состоится 29 января в 17:00 по адресу: г. Дмитров, ул. Большевистская, д. 20, второй внешний подъезд.

Для участия необходима предварительная регистрация.

Контактный телефон: 8 (989) 574-00-86.

Возрастные ограничения: 16+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.