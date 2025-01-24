В Дмитрове прошла региональная акция «ГИА. Осознанность. Профориентация»

23 января на базе Инженерной школы города Дмитрова состоялась ежегодная региональная акция «ГИА. Осознанность. Профориентация». Цель мероприятия — помочь выпускникам определиться с выбором предметов для сдачи ЕГЭ и снять психологическое напряжение перед экзаменами как у учащихся, так и у их родителей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В акции приняли участие более 300 выпускников 9 и 11 классов, а также около 100 родителей из городских округов Дубна, Лобня, Клин, Талдомского, Сергиево-Посадского, а также Дмитровского муниципального округа.

Особое внимание в рамках мероприятия было уделено изменениям в приемной кампании в вузы с 2025 года. Специалист центра сопровождения набора университета «Дубна» Юлия Вазенмиллер рассказала участникам, как грамотно спланировать стратегию сдачи ЕГЭ и подачи документов.

Большой интерес у участников вызвал показ возможностей беспилотников, разработанных учащимися Детского технопарка «Кванториум». Для участников работали шесть секций, где на вопросы абитуриентов отвечали представители ведущих вузов, включая Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», Государственный университет «Дубна» и другие.

Не остались без внимания и гуманитарные направления. О перспективах трудоустройства в сфере культуры рассказал заместитель генерального директора по науке музея-заповедника «Дмитровский кремль» Роман Сунгуров. О профессиях в сфере медиа, связанных с созданием и распространением контента, с выпускниками поговорила корреспондент студии «Вечерний Дмитров» Екатерина Балаян.

Кроме того, в акции приняли участие и выпускники с ограниченными возможностями здоровья. Они прошли профориентационное тестирование и узнали о возможностях обучения в вузах Москвы и Подмосковья.

Мероприятие получило множество положительных отзывов как от выпускников, так и от их родителей. Участники отметили практическую ценность акции и возможность получить ответы на актуальные вопросы о профессиональном будущем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.