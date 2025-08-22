В Дмитрове прошла патриотическая акция «Окна России»

Накануне Дня Государственного флага Российской Федерации волонтеры Подмосковья и активисты местного отделения «Движения Первых» провели в Дмитрове патриотическую акцию «Окна России». Мероприятие было направлено на укрепление гражданской идентичности и создание праздничной атмосферы в преддверии общенародного праздника, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники акции преобразили окна помещений местного отделения «Движения Первых», украсив их тематическими рисунками и надписями в цветах российского триколора. Центральным элементом композиции стал гордый и узнаваемый символ бескрайней России — государственный флаг.

"Флаг России — это наша история, наша гордость и наша слава. Очень символично, что именно молодое поколение, будущее нашей страны, с таким трепетом и уважением относится к государственной символике. Подобные акции — это прекрасная возможность для нашей молодежи выразить свою любовь к Родине через творчество", — подчеркнул врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.