В Дмитрове почтили память защитников Родины у Вечного огня 9 декабря

В центре Дмитрова 9 декабря у Вечного огня прошло памятное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества, в котором приняли участие школьники, студенты, ветераны и представители общественных организаций, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

День Героев Отечества ежегодно отмечается в России с 2007 года и символизирует героизм и мужество россиян, проявленные в борьбе за свободу и независимость страны. В этот день по всей стране проходят мероприятия, выражающие благодарность ветеранам, участникам локальных конфликтов и военнослужащим.

В Дмитрове в памятной акции приняли участие школьники, студенты, активисты «Молодой Гвардии Единой России», волонтеры движения «Волонтеры Подмосковья», ветераны труда и Вооруженных Сил, представители Росгвардии и депутаты совета депутатов округа. Содействие в организации оказали «Волонтеры Подмосковья».

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов отметил, что жители Дмитрова всегда проявляли мужество и героизм, защищая город и страну. Он подчеркнул, что современные земляки продолжают традиции, участвуя в специальной военной операции.

С напутственными словами выступили руководитель Дмитровского отделения Союза ветеранов «Боевое братство» Владимир Кузовлев, председатель районного Совета ветеранов Петр Медведев и настоятель Покровского храма иерей Александр Руденко. Воспитанница детской школы искусств Алиса Капралова исполнила песню «Каждому воину». Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.