В Дмитрове особенные дети поучаствовали в празднике ко Дню шоколада

11 июля — Всемирный день шоколада. В преддверии праздника на площадке общественной приемной партии «Единая Россия» в Дмитрове для юных любителей этой сладости прошло яркое праздничное мероприятие. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участников приветствовала депутат Мособлдумы Марина Шевченко и пожелала детям весело и с удовольствием провести время.

Программа мероприятия, которую подготовил детский клуб «Пчелка», была очень активной и веселой. Ведущие развлекали детей танцевальными конкурсами, эстафетами, играми с поролоновыми кубиками. Затем ребят ждал перерыв на легкий перекус: фонтаны из белого и молочного шоколада и фруктов.

Бурю детского восторга вызвало шоу мыльных пузырей и поздравление ростовой куклы-медведя.

«Хочу отметить, что мероприятия, направленные на работу с детьми, всегда имеют особое значение, закладывая фундамент дальнейшего роста и развития нашего подрастающего поколения. Особенно важно поддерживать и помогать детям с ОВЗ, требующим еще большего внимания, тепла и заботы», — прокомментировал мероприятие Илья Поночевный.

С Днем шоколада детей поздравила команда «Молодой Гвардии» и угостила их мороженым и творожными сырками от Дмитровского молочного завода.

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