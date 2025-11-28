В детсаду «Березка» в Домодедове обновили территорию и группы для малышей

Территория домодедовского детского сада «Березка» стала удобнее и безопаснее для детей. В детском саду завершен комплекс обновлений, организованный по инициативе родителей и сотрудников. Работа проведена точечно — там, где это действительно улучшает повседневную жизнь детей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На улице заасфальтированы прилегающая территория и части прогулочных площадок. Теперь покрытие ровное, безопасное и удобное в любую погоду — малыши могут свободно гулять, а воспитатели не переживают за скользкие или неровные участки.

Внутри сада обновили две группы: косметический ремонт в спальнях и раздевалках, свежая побелка потолков, окраска стен, новая напольное покрытие. Такие изменения особенно важны для малышей — чистые, светлые и безопасные помещения напрямую влияют на комфорт и настроение детей.

Все эти шаги — часть последовательной работы по модернизации детского сада, чтобы каждый ребенок рос в качественной и заботливой среде, а родители были уверены в условиях, которые создаются для их детей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.