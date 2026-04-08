В детсадах России в этом году появится аналог «Разговоров о важном»

сегодня в 12:52

В детсадах России с 1 сентября 2026 года появится аналог «Разговоров о важном». Он будет называться «Добрые игры», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы Минпросвещения Российской Федерации Ольга Колударова.

Он отметил, что такие мероприятия будут посвящены духовно-нравственным ценностям.

Минпросвещения готовит методические инструменты для организации «Добрых игр».

«Разговоры о важном» проводятся по понедельникам первым уроком в школах России. Главные темы связаны с основными аспектами жизни людей в современной РФ.

