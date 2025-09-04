В деревне Высоково Мытищ начались работы по очистке пруда

Жители деревни Высоково округа Мытищи неоднократно обращались в администрацию городского округа Мытищи с просьбой привести местный водоем в порядок. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Пруд сильно зарос камышом и другой водной растительностью, местами даже успели появиться деревья и кустарники. Все эти насаждения будут удалены. Помимо очистки, запланировано углубление дна пруда, что позволит улучшить водообмен и продлить его жизнь», — рассказал директор управления экологии округа Алексей Королев.

Работы продлятся до конца сентября. Уже сейчас на объекте работает специализированная техника. По итогам мероприятий пруд заметно преобразится — станет чище, глубже и доступнее для отдыха.

После завершения очистки водоема будет проведено его дополнительное зарыбление — это процесс заселения водных объектов рыбой для улучшения экологической ситуации, повышения биоразнообразия и увеличения рыбных запасов. Проводится как в естественных водоемах, так и в искусственных прудах, озерах и водохранилищах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.