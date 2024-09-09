В деревне Рузского округа обновят детскую площадку
Фото - © Администрация Рузского городского округа
Детскую площадку возле дома № 12 в деревне Орешки доукомплектуют. Работы уже начались, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«Для начала на детской площадке установили горку. Это был один из основных запросов местных жителей, с которым они обращались в окружную администрацию», — рассказала заместитель главы Рузского городского округа Тамара Пирогова.
Во время обхода Тамара Пирогова проконтролировала процесс обновления игрового комплекса.
Также представители администрации Рузского городского округа осмотрели подъезды и подвалы многоквартирных домов посёлка в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.
Завершается комплексное благоустройство территорий по 10 адресам. В Рузе это дворы на Федеративной, два двора на улице Микрорайон и один двор в Северном микрорайоне. Три двора в Тучково — на Луговой, Заводской и улице Лебеденко, и по одному двору в Кожино и Нестерово.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.
«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.