В деревне Рузского округа обновят детскую площадку

«Для начала на детской площадке установили горку. Это был один из основных запросов местных жителей, с которым они обращались в окружную администрацию», — рассказала заместитель главы Рузского городского округа Тамара Пирогова.

Во время обхода Тамара Пирогова проконтролировала процесс обновления игрового комплекса.

Также представители администрации Рузского городского округа осмотрели подъезды и подвалы многоквартирных домов посёлка в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Завершается комплексное благоустройство территорий по 10 адресам. В Рузе это дворы на Федеративной, два двора на улице Микрорайон и один двор в Северном микрорайоне. Три двора в Тучково — на Луговой, Заводской и улице Лебеденко, и по одному двору в Кожино и Нестерово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.