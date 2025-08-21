В деревне Мытищ ликвидировали несанкционированный навал мусора

Была организована уборка контейнерной площадки, предназначенной для сбора бытовых отходов, удален весь скопившийся мусор, включая несанкционированный навал рядом с площадкой, осуществлена днзинфекция. Территория вокруг контейнеров очищена, облагорожена и приведена в надлежащий вид.

В рамках мероприятия на месте бывшего навала мусора было произведено высаживание зеленых насаждений. Посажены декоративные кустарники и леревья улучшающие внешний облик участка.

Складировать мусор можно исключительно в установленные контейнеры и специализированные для этого площадки. Нельзя допускать несанкционированный выброс отходов вблизи жилья или общественных пространств.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.