В деревне Манушкино округа Чехов пройдет встреча с представителями власти

Жителей и гостей городского округа Чехов 28 ноября приглашают задать вопросы главе городского округа Чехов Михаилу Собакину, а также профильным специалистам, представителям структурных и подведомственных подразделений администрации муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это отличная возможность для всех желающих обсудить важные вопросы, связанные с жизнью своего и ближайших населенных пунктов, а также выразить свои предложения и пожелания. Можно оставить письменные обращения, которые будут рассмотрены в кратчайшие сроки.

Мероприятие запланировано 28 ноября в 18:00, в ДК «Русь» в деревне Манушкино городского округа Чехов. Такие события — это не только возможность получить ответы на интересующие вопросы, но и шанс наладить взаимодействие между администрацией и жителями. Предварительная запись не требуется, вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.