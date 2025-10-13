В деревне Кармолино установили и освятили Поклонный крест

Это духовно важное событие было приурочено к новому для Подмосковья празднику — Дню многодетной семьи, который теперь ежегодно отмечается 11 октября. И это символично, ведь именно здесь, в Кармолино, многие многодетные семьи строят свои дома и обустраивают жизнь, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Лосино-Петровское благочиние входит 18 действующих храмов и более 10 часовен. Поклонный крест — это не просто символ, а еще одно место силы, тишины и памяти для всех жителей нашего округа. Он будет напоминать нам о самом главном: о вере, доброте и любви к своей семье и Родине. Эти ценности — наша духовная опора.

«Благодарю жителей Кармолино за активность и неравнодушие. Мы вместе делаем наш округ лучше: выходим на субботники и обустраиваем территорию. Поклонный крест стал еще одним символом нашей сплоченности.» — поблагодарил Сергей Джеглав.

После торжественной церемонии организовали чаепитие для всех ее участников, а для детей — анимационную программу, что сделало этот день по-настоящему праздничным и семейным.

«Желаю всем Божьего благословения в добрых начинаниях!» — сказал Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.