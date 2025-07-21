В деревне Федюково Подольска открыли две новые детские площадки

В подольской деревне Федюково открыли две новые детские площадки с тематическим оформлением «Дендрология». На улице Строителей у домов 11 и 17, 18 установили современный гимнастический комплекс, горки, качели на любой вкус, удобные лавочки и ограждения. Пространства площадью 150 и 100 квадратных метров уже радуют маленьких жителей деревни, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На открытии устроили настоящий праздник для ребят с аниматорами, конкурсами и веселыми играми. Дети с удовольствием опробовали все игровые элементы, а родители оценили преображение. Ребят приветствовали депутаты Денис Бесогонов и Евгений Лукошников,

Площадки обновили по программе «Формирование современной комфортной городской среды». До конца лета в разных микрорайонах округа по этой программе планируют открыть еще девять площадок. В том числе в микрорайонах Львовский, Климовск, Центральный, Межшоссейный и в селе Сынково.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.

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