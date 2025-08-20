В деревне Чехова продолжается комплексное благоустройство дворовой территории

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» продолжается комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: м. о. Чехов, д. Манушкино, д. 16, 17, 18, 25, сообщает пресс-служба администрации округа.

Контроль за ходом выполнения ремонтных работ провел первый заместитель главы м. о. Чехов Денис Юрков вместе с депутатом Совета депутатов м. о. Чехов Мариной Тарасовой и начальником управления благоустройства Администрации м. о. Чехов Александром Тетериным. Комиссия также проверила состояние территорий и многоквартирных домов.

В ходе реализации программы уже выполнены следующие виды работ:

Устройство новых и ремонт существующих парковок,

Ремонт проезжей части,

Уширение проезжей части,

Ремонт пешеходных коммуникаций и подходов,

Демонтаж опор уличного освещения,

Замена светильников,

Регулировка колодцев.

На текущий момент продолжаются следующие этапы работ:

Нанесение разметки,

Устройство газона,

Установка скамеек и урн,

Установка газонных ограждений,

Установка опор уличного освещения.

«Преобразование дворовой территории направлено на создание комфортной и безопасной городской среды для жителей. Благодарим всех участников и подрядчиков за проделанную работу», — отметил Денис Юрков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.