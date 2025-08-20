В деревне Чехова продолжается комплексное благоустройство дворовой территории
Фото - © Администрация м.о. Чехов
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» продолжается комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: м. о. Чехов, д. Манушкино, д. 16, 17, 18, 25, сообщает пресс-служба администрации округа.
Контроль за ходом выполнения ремонтных работ провел первый заместитель главы м. о. Чехов Денис Юрков вместе с депутатом Совета депутатов м. о. Чехов Мариной Тарасовой и начальником управления благоустройства Администрации м. о. Чехов Александром Тетериным. Комиссия также проверила состояние территорий и многоквартирных домов.
В ходе реализации программы уже выполнены следующие виды работ:
- Устройство новых и ремонт существующих парковок,
- Ремонт проезжей части,
- Уширение проезжей части,
- Ремонт пешеходных коммуникаций и подходов,
- Демонтаж опор уличного освещения,
- Замена светильников,
- Регулировка колодцев.
На текущий момент продолжаются следующие этапы работ:
- Нанесение разметки,
- Устройство газона,
- Установка скамеек и урн,
- Установка газонных ограждений,
- Установка опор уличного освещения.
«Преобразование дворовой территории направлено на создание комфортной и безопасной городской среды для жителей. Благодарим всех участников и подрядчиков за проделанную работу», — отметил Денис Юрков.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.