В день рождения города Ступино местные жители рассказали о своих героях

В день 87-летия Ступино, 30 августа, у стелы «Город трудовой доблести» прошла молодежная акция «Про Героя». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ступинцы разных поколений рассказывали истории о родных и близких — ветеранах боевых действий, тружениках тыла, представителях трудовых династий, участниках спецоперации, волонтерах и тех, кто своим трудом и подвигом прославляет ступинскую землю.

«Традиционно в день рождения Ступино у стелы „Город трудовой доблести“ мы вспоминаем предков, всех, кто совершил ратный и трудовой подвиги. Современные защитники Отечества, волонтеры и все неравнодушные жители округа, приближающие победу — настоящие герои нашего времени. Каждый из нас своим трудом вносит вклад в развитие нашего округа. Желаю здоровья, добра! С днем рождения, любимый город», — отметил Сергей Мужальских, глава городского округа Ступино.

Иван, сын Героя России, ступинской медсестры, ефрейтора Людмилы Болилой, тронул присутствующих стихотворением о маме и о том, как сильно гордится ею. Глеб Бартенев поделился историей о прадедушке Вячеславе Бурыкине, который всю жизнь проработал на градообразующем предприятии Ступинском металлургическом комбинате. Ветеран труда внес значительный вклад в становление города.

Особым моментом стало совместное исполнение любимых песен, объединяющих поколения: «Катюша», «Трава у дома» и «Сансара». Атмосфера в этот вечер была по-настоящему душевной.

В акции приняло участие порядка 300 ступинцев.

