В деле о наркотиках депортированного из Таиланда россиянина нашли след Украины

В деле депортированного из Таиланда россиянина Игоря Выговского следствие выявило возможные связи с украинскими наркоторговцами. Как сообщает RT , следствие установило, что подозреваемый, имеющий украинское происхождение, создал сеть по продаже наркотиков в двух российских регионах — Самарской и Ульяновской областях.

По информации из судебных источников, Выговский обеспечивал своих подчиненных украинскими телефонными номерами для организации продаж запрещенных веществ через интернет. Один из участников судебного процесса подтвердил журналистам, что материалы дела содержат сведения о каналах поставки наркотиков с территории Украины.

В конце июля 45-летний Выговский был доставлен в Россию после депортации из Таиланда. Мужчина находился в международном розыске по серьезным обвинениям: создание преступной организации и попытка распространения наркотических веществ в крупных масштабах.

По информации RT, которая изучила материалы уголовного дела против ранее осужденных участников наркоторговли, Выговский предположительно имел контакты с наркоторговцами из Украины.

Предварительно известно, что с конца 2021 по май 2022 года подозреваемый организовал и возглавил сеть по распространению наркотических веществ через интернет-магазины в двух соседних регионах — Ульяновской и Самарской областях. Для автоматизации процесса продаж он вместе с сообщниками разработал специальный Telegram-бот, который обрабатывал заказы на запрещенные вещества без участия человека.

«После выявления правоохранительными органами преступного сообщества Выговскому удалось скрыться. В отношении его заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и по поручению Генпрокуратуры РФ в апреле 2025 года его объявили в международный розыск», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным источников, дело против россиянина могут передать в суд уже в сентябре 2025 года. Рассматривать материалы будет Димитровградский городской суд Ульяновской области.