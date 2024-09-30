В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова появился Мersedec-Benz G63

Судя по материалам дела, фигурант дела оформил элитную иномарку на личного водителя в 2022–2023 годах, но использовал он ее по своему усмотрению.

На «Авто.ру» цена такого подержанного автомобиля варьируется от 5,2 до 15 млн рублей.

Ранее стало известно, что всего в автопарке у экс-замминистра МО числилось 12 машин. Среди них также были Chevrolet Suburban и ЗиС-110. Стоимость последнего начинается от 11 млн руб. и доходит до 18 млн руб., следует из данных «Авто.ру». Также недавно были обанружены очередные элитные автомобили, которыми владел заместитель министра обороны.

Кроме того, супруга Иванова владела Aston Martin, Bentley Continental, Hummer H2 и двумя мотоциклами.

Экс-замминистра обороны задержали в конце апреля. Его вместе с подельником обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, речь идет о сумме около 1 млрд рублей.

Ранее защита Иванова попросила смягчить ему меру пресечения. Адвокаты попросили перевести мужчину под домашний арест.