В Дагестане экс-инспектор ГИБДД почти год не ходил на работу и получал зарплату

Житель Дагестана на протяжении практически года прогуливал работу и получал зарплату. Когда мужчину уволили, он подал в суд на местное ГАИ, сообщает SHOT .

Тельман длительное время работал инспектором в дагестанском ГАИ. В августе 2023 года мужчине, как он заявляет, сообщили, что он уволен. Документов, подтверждающих это, ему не предоставили. Девять месяцев Тельман не ходил на работу. Параллельно с этим ему выплачивали зарплату.

В апреле 2024 года был выпущен приказ об увольнении инспектора за постоянные прогулы. При этом в документе написали, что работу он не посещал с февраля 2024 года, а не с августа 2023 года.

Когда Тельман узнал об этом, то подал в суд. Он указал, что в бумагах указано о прогулах, начиная с февраля 2024 года. При этом об увольнении ему сообщили в августе 2023 года, после чего мужчина подумал, что ходить на работу ему не нужно. Мужчину не смущало и то, что после увольнения ему начисляли зарплату.

В результате экс-инспектор ГАИ требует заплатить ему 500 тыс. рублей за моральный вред, а также восстановить на работе. Однако суд отказал мужчине в его просьбе. Бывший сотрудник ГАИ обратился в Следственный комитет РФ.