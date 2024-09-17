В честь 25-летия создания психологической службы МЧС проведут пресс-конференцию

В ТАСС пройдет пресс-конференция по случаю 25-летия с момента создания Центра экстренной психологической помощи и психологической службы МЧС России. Спикерами выступят директор Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу, председатель Российского Красного Креста Павел Савчук и другие.

Также на конференции выступят декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко и председатель Российского общества первой помощи Леонид Дежурный. Спикеры озвучат путь развития экстремальной психологии в стране, обсудят роль волонтеров в оказании психологической помощи, а также совершенствование оказания первой помощи и прочие актуальные вопросы.

Для участия в пресс-конференции, которая пройдет в ТАСС в 14:00 20 сентября, необходима аккредитация. Аккредитация проводится до 15:00 четверга, 19 сентября.

На конференции могут присутствовать только представители прессы с предварительной аккредитацией, паспортом и редакционным удостоверением.