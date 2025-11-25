В Черноголовке стартовал муниципальный этап конкурса «Воспитатель Подмосковья»

В конкурсе принимают участие педагоги дошкольных отделений МБОУ «Черноголовская СОШ». В первом туре конкурсанты представили свою визитную карточку в формате видеоролика под названием «Я — педагог». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

24 ноября состоялся второй очный тур, который включал два конкурсных задания. Представление педагогического опыта: «Моя педагогическая находка» — участники представили лучшие практики своей профессиональной деятельности. И мастер-классы «Мастерская педагога» — педагоги продемонстрировали собственные уникальные методики и приемы работы с детьми дошкольного возраста.

Третий тур пройдет с 27 ноября по 4 декабря. Финальный этап конкурса посвящен проведению педагогических мероприятий непосредственно с воспитанниками детских садов. Участники продемонстрируют свое мастерство в работе с детьми.

Конкурс проводится в рамках программы поддержки педагогических кадров Московской области и направлен на повышение престижа профессии педагога-воспитателя, привлечение внимания общественности к проблемам развития дошкольного образования и обмен передовым опытом среди лучших профессионалов региона.

Победитель конкурса получит право представлять Черноголовку на региональном этапе, где смогут побороться за звание лучшего воспитателя Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.