В Черноголовке стартовал Есенинский фестиваль

В Черноголовке с большим успехом проходит Есенинский фестиваль, посвященный творчеству одного из самых ярких представителей русской поэзии — Сергея Есенина. Насыщенная программа фестиваля включает литературно-музыкальные мероприятия, конкурсы, лекции и выставки, рассказывающие о жизни и творчестве поэта. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В организации фестиваля приняли участие Администрация г. о. Черноголовки, учреждения образования и культуры, творческие коллективы и жители города.

Многие с радостью откликнулись на приглашение стать частью фестиваля. Например, воспользовались возможностью выступить на «Открытом микрофоне», который собрал на открытой городской площадке взрослых и детей, читающих стихи Есенина.

Более 70 детей приняли участие в конкурсе чтецов «Всю душу выплещу в слова». Школьники с большим энтузиазмом и вдохновением исполняли произведения любимого русского поэта. Конкурс стал настоящим праздником поэзии, который позволил начинающим чтецам не только продемонстрировать свои таланты, но и глубже познакомиться с творчеством Сергея Есенина.

Любители живописи смогли принять участие в конкурсе рисунков. Также в Черноголовской библиотеке до конца октября пройдет литературная фотовыставка «Есенин и его современники», рассказывающая об эпохе, в которую жил поэт, и о людях его окружавших.

Театрализованный концерт«ВСЕ ЭТО ЕСЕНИН», состоявшийся 3 октября в 18:00 в киноконцертном зале Дома Ученых НЦЧ РАН, стал главным и самым масштабным событием фестиваля.

В программе концерта были представлены стихи Сергея Есенина, а также музыкальные композиции и танцевальные номера, которые гармонично сочетались с художественным словом. Участники воплотили на сцене образы, вдохновленные жизнью и творчеством поэта.

Мероприятие собрало полный зал — зрители с интересом следили за происходящим на сцене. Многие отметили высокий уровень постановки и выразительность исполнения.

Концерт стал не только данью памяти великому поэту, но и возможностью для зрителей и участников переосмыслить значение его творчества в современной культуре.

Есенинский фестиваль в Черноголовке пройдет до 31 октября. Впереди интересные культурные события. 15 октября в библиотеке пройдет лекция Крыловой Алисы «Есенин — что значит быть поэтом?» Для школьников запланированы экскурсии по фотовыставке, литературные беседы и обсуждения.

Этот фестиваль стал данью памяти и признанием в любви Сергею Александровичу Есенину. Участники и гости смогли по-новому взглянуть на есенинское наследие, прочувствовать его глубину, чтобы хранить и передавать его живое слово будущим поколениям.

