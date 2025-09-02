В Черноголовке проведут выездную вакцинацию против бешенства домашних животных

4 сентября Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Московской области «Территориальное ветеринарное управление № 5» Станция по борьбе с болезнями животных по Богородскому городскому округу и городскому округу Электросталь проведет выездную вакцинацию против бешенства (бесплатно отечественной вакциной) и чипирование (на платной основе) домашних животных в городском округе Черноголовка. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед вакцинацией рекомендуется (это остается на усмотрение владельца животного) провести дегельминтизацию домашних животных. Специалисты рекомендуют сделать это до 4 сентября во избежание 2-х нагрузок сразу на домашнее животное.

Собаки должны быть в намордниках.

