В Черноголовке прошел профилактический рейд по местам отдыха у водоемов

Сотрудники администрации и глава округа Черноголовка Роман Хожаинов совместно с МЧС России по Московской области и активными жителями города провели рейды на Южном и Северном озерах, а также на реке Черноголовка. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе мероприятий сотрудник отдела надзорной деятельности серьезных нарушений не выявил. С отдыхающими на водоемах инспектор провел профилактическую беседу, напомнив о запрете купания на необорудованных пляжах, о правилах поведения и недопустимости оставления детей без присмотра у воды, о запрете разведения открытых костров. Отдыхающим раздали агитационные листовки.

«Напомню, что сейчас на территории всей Московской области действует особый противопожарный режим, в период которого категорически запрещено разводить открытый огонь и разводить костры», — напомнил жителям в своем Telegram-канале глава округа Черноголовка Роман Хожаинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.