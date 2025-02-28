В Черноголовке отремонтируют 16 подъездов многоквартирных домов в 2025 году

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Черноголовке Леся Шигалева представила отчет о работе в 2024 году. Она отметила, что отделение активно реализует проекты, направленные на развитие округа и выполнение наказов жителей, соообщает пресс-служба администрации округа.

Особое внимание было уделено поддержке участников СВО и их семей. С первых дней операции партактив, депутаты, предприниматели, пенсионеры, ветераны и школьники помогали воинам и мирным жителям освобожденных территорий. Все семьи участников СВО закреплены за депутатами, которые лично посещают их и работают над законопроектами.

Более тонны гуманитарного груза было отправлено в зону СВО. Благодарность была выражена волонтерам и инициативным группам, помогающим фронту, таким как «Шьем для СВОих».

Были затронуты темы социального обеспечения, здравоохранения, образования, дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и ЖКХ. В 2024 году были отремонтированы три участка теплосетей и построены очистные сооружения в селе Макарово. В 2025 году планируется реконструкция очистных сооружений, ремонт шести участков теплосетей и ремонт котельной. Также планируется отремонтировать 16 подъездов многоквартирных домов.

В 2024 году был реализован крупный проект по благоустройству «Южного озера», который ежегодно посещают тысячи жителей. В 2025 году планируется обустройство двух дворовых территорий, ремонт Институтского проспекта и строительство новых детских площадок.

Леся Шигалева поблагодарила жителей за активное участие в общественно-политической жизни и поддержку инициатив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.