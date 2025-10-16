сегодня в 10:17

В Черноголовке объявили о запуске единого сбора необходимых вещей для бойцов СВО

4 ноября празднуется День народного единства. В преддверии праздника «Волонтеры Подмосковья» запускают единый сбор необходимых вещей для военнослужащих, отдающих долг в зоне проведения СВО и жителей новых регионов. У жителей Черноголовки также есть возможность принести в пункты сбора как гуманитарную помощь, так и канцелярские товары для школьников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Акция проводится с 20 по 26 октября включительно.

Основной пункт приема в Черноголовке находится по адресу: Институтский проспект, дом № 8, вход со стороны арки. Время работы: будние дни — с 09:00 до 17:00, обед — с 13:00 до 14:00;

Открыт дополнительный пункт приема в КДЦ «Гамма» по адресу: ул. Третья, дом № 6. Время работы — с 10:00 до 18:00 (кроме воскресенья).

С полным списоком можно ознакомиться в прилагаемом файле по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/BGHRXpb6LE8SGg.

Связаться с волонтерами Черноголовки можно по номеру телефона: 8(926)610-97-65.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.