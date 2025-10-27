В Чемпионате мира по русскому языку поучаствуют команды из 66 стран

Заявку на Чемпионат мира по русскому языку подали более 700 команд из 66 стран

Организаторы Чемпионата мира по русскому языку для иностранцев — 2025 завершили прием заявок на участие в мероприятии. В итоге проверить свои знания хотят 704 команды из 66 стран общей численностью 4 тыс. 653 человека, сообщили РИАМО в ФГБУ «Интеробразование».

В 2024 году для участия в Чемпионате регистрировались 2 тыс. 144 человека из 57 стран. География предстоящего мероприятия расширилась, а количества желающих проверить знания стало гораздо больше.

«Чемпионат мира по русскому языку стал по-настоящему международной образовательной площадкой. Мы наблюдаем рост интереса к русскому языку и культуре со стороны молодежи по всему миру. Для многих участие в Чемпионате — это не просто конкурс, а возможность открыть для себя Россию, углубить знания и установить новые гуманитарные связи. В этом году количество участников увеличилось более чем в два раза по сравнению с прошлым, что наглядно показывает: стремление изучать русский язык и понимать российскую культуру — глобальная тенденция», — рассказал генеральный директор ФГБУ «Интеробразование» Дмитрий Семенов.

О командах

В 2025 году престижный турнир собрал участников практически со всех уголков земного шара. Азиатский регион представлен внушительным количеством коллективов — 107, при этом наибольшее число делегатов зарегистрировалось из Китая (31), Индии (21) и Вьетнама (17). Латинская Америка направила 95 команд, где в авангарде Венесуэла (48), за ней следуют Никарагуа (15) и Куба (12). Африканский континент делегировал 45 команд, среди которых наиболее заметны представители Эсватини (9), Алжира (8) и Египта (6). От государств СНГ поступило 424 заявки, в том числе от Узбекистана (143), Казахстана (85) и Кыргызстана (66). Европейские страны представлены 33 командами, при этом основной костяк составляют участники из Словакии (7), Венгрии (5) и Турции (4).

Общее число менторов превысило отметку в 520 человек. Все они в обязательном порядке прошли дистанционное обучение, организованное в рамках подготовки к Чемпионату.

«Несмотря на завершение серии мастер-классов, у всех наставников остается доступ ко всем записям и материалам. Мы получаем множество отзывов: наставники отмечают, что получили не только практические инструменты для подготовки команд, но и ощутили поддержку и вовлеченность в профессиональное сообщество. Многие уже внедряют новые подходы в занятия — и делятся, что благодаря этому у студентов растет интерес к русскому языку», — рассказала координатор Чемпионата Ксения Старыгина.

О чемпионате

Иностранные граждане в возрасте от шестнадцати до двадцати двух лет, чей уровень владения русским не ниже А2, приглашаются для участия в чемпионате. Каждая команда должна включать пять игроков и одного руководителя. Организацией занимается ФГБУ «Интеробразование» при содействии Министерства науки и высшего образования РФ.

Предварительный тур мирового первенства по русскому языку состоится в период с 21 по 24 октября. Каждый игрок команды индивидуально решает задачу, которая проверяет навыки слушания и письменной речи.

