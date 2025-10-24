В Чехове завершаются работы по обновлению тротуаров

В Чехове продолжается реализация муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Рабочие приступили к финальной стадии обновления пешеходной зоны на улице Первомайская. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В процессе ремонта проводится комплексная подготовка многослойного основания. Предварительно укладываются песок, щебень и геотекстиль, который размещается между слоями для предотвращения их перемешивания, обеспечения устойчивости конструкции и равномерного распределения нагрузок. После этого основание тщательно уплотняется с помощью трамбовки, ручной бензиновой виброплиты и дорожного катка. В качестве финального покрытия предусмотрено устройство твердого асфальтобетонного покрытия. Сыпучие материалы перемещаются экскаватором и выравниваются вручную. Перед этим по всему периметру тротуара полностью заменяется бордюрная линия.

Общая протяженность отремонтированного участка на улице Первомайская составит 284 погонных метра, площадью 541 кв. м. Завершение работ запланировано до 30 октября.

Работы по замене тротуара на улице Дружбы были завершены 17 октября. Рабочие обновили пешеходную зону протяженностью 615 погонных метров и площадью 1 235 кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.